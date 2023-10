Assorup, 'serve patente per i responsabili unici del progetto'

"Sulla professionalizzazione dei Rup, i responsabili unici del progetto, la nostra ricetta è molto semplice: competenze, certificazione, incentivi. La parola merito deve essere estesa a tutti coloro che studiano, compresi i Rup, per i quali è finalmente prevista la formazione annuale obbligatoria. Ma occorre anche un esame per accertare il livello delle conoscenze, una patente per guidare le stazioni appaltanti verso l'efficienza e il risultato di una corretta esecuzione".



Così il presidente di Assorup, Daniele Ricciardi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del primo congresso nazionale dell'associazione che si terrà a Roma il 6 e 7 ottobre, presso la Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio e la Sala della Protomoteca, in Piazza del Campidoglio.

Questa proposta "semplice ma molto forte", ha spiegato Ricciardi, "sarà meglio illustrata durante il nostro congresso".

"Assorup - ha proseguito - è una giovane associazione nata a gennaio che a oggi conta circa 400 associati presenti su oltre 90 provincie italiane. Lo scopo è la professionalizzazione di tutti coloro che operano nel settore dei contratti pubblici.

Siamo impegnati in un dialogo costante con le istituzioni per portare le voci dei Rup in tutte le sedi competenti. Questa figura in Italia esiste dal 1994 come ruolo, ma in 30 anni nessuno ha mai pensato di generare una comunità che possa offrire supporto reciproco, oltre che rappresentanza nelle sedi istituzionali". "Questa è la prima volta in 30 anni che i Rup all'interno di sedi istituzionali potranno dire la loro", ha concluso.