Standard Ethics assegna outlook positivo ad Anima Holding

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Standard Ethics ha assegnato un outlook 'positivo' ad Anima Holding. Il Corporate Standard Ethics Rating 'EE' è confermato. "La società prosegue il percorso di allineamento alle indicazioni internazionali in materia di sostenibilità, attraverso la definizione di nuove policy in materia fiscale e per la gestione del dialogo con gli azionisti, nonché l'adeguamento dei contenuti delle politiche adottate negli anni precedenti", si legge in una nota. Inoltre "coerentemente alla politica di sostenibilità e al piano industriale di gruppo, Anima Holding - ricorda Standard Ethics - ha pubblicato il proprio piano di sostenibilità 2022-2026 che definisce le linee di indirizzo strategico in ambito Esg con target allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

In tale contesto "si registrano" anche "sviluppi nel processo di gestione degli investimenti responsabili, anche attraverso nuovi prodotti con obiettivi di investimento sostenibile". Infine "lo scorso marzo, con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, la parità di genere è stata raggiunta e riconfermata una maggioranza di amministratori indipendenti".

