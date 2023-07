Eurizon raddoppia patrimonio in Spagna,a giugno 1,8 miliardi

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Il patrimonio di Eurizon, la società del gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail e istituzionale, ha raggiunto a fine giugno il massimo storico di 1,8 miliardi di euro in Spagna, con un fortissimo incremento soprattutto nell'ultimo trimestre dove ha raddoppiato il patrimonio rispetto agli 850 milioni di euro di fine marzo.

Quest'anno la branch ha registrato una raccolta netta di 943 milioni di euro, consolidando la propria posizione come uno degli asset manager stranieri leader nel mercato spagnolo grazie all'interesse degli investitori istituzionali per le sue strategie obbligazionarie su Eurozona e Stati Uniti, per il fondo obbligazionario cinese in renminbi e per quelli specializzati sui green bond. Alcuni di questi prodotti sono stati premiati ai Lipper Fund Awards 2023 in Europa, Svizzera, Germania, Austria, Francia, Paesi Nordici e Paesi Bassi.

Il rafforzamento del brand di Eurizon sul "mercato internazionale è una delle principali strategie di sviluppo che stiamo perseguendo, insieme al consolidamento della nostra leadership in Italia", spiega Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Eurizon, nel corso dell'evento che si è tenuto a Madrid. "Tra i Paesi europei - aggiunge - in cui siamo attivi, la Spagna è per noi uno dei mercati principali. È un Paese in cui vogliamo continuare a espandere la nostra presenza e consolidare le relazioni commerciali con gli investitori locali". (ANSA).