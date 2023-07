Il fondo Ipo Club 2 di Azimut ed Electa raccoglie 100 milioni

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Il fondo Ipo Club 2 promosso da Azimut ed Electa Ventures ha superato il proprio obiettivo di 100 milioni di euro di raccolta superando le stime sulle sottoscrizioni. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il fondo è chiuso ed è focalizzato sul sostegno alle imprese italiane eccellenti e la raccolta delle adesioni, tramite i canali distributivi di Azimut in Italia, è avvenuta in meno di un mese.

Azimut ricorda che la prima edizione di Ipo Club del 2016, che ha generato una rendimento lordo superiore al 54% a fine 2022.

Ipo Club 2 ha un orizzonte di investimento di 6 anni, è si propone di "continuare la missione sistemica di supporto alle medie imprese italiane d'eccellenza, principalmente attraverso due tipologie di investimenti: i i 'Cornerstone in pre-book' e i 'Pipe'". I primi sono investimenti in aziende in fase di pre-Ipo per "stimolare e sostenerne l'accesso in borsa e lo sviluppo dei programmi di crescita, preservando la loro identità italiana".

I secondi sono 'private Investments in public equity', ossia investimenti di "supporto strutturato alle esigenze di crescita delle aziende quotate preservandone le caratteristiche di italianità".

Ipo Club 2 agirà come "investitore principale", coinvolgendo eventualmente anche il capitale dei suoi stessi investitori professionali che hanno sottoscritto la quota con accesso a co-investimento, interessati di volta in volta alle singole operazioni di pre-book. In questo modo il fondo alternativo promosso da Equita ed Electa potrà "mettere a disposizione dell'imprenditoria italiana" fino a 500 milioni di euro. E' previsto inoltre che, a discrezione del gestore, il fondo possa diventare un veicolo di 'permanent capital'. (ANSA).