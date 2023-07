Fineco, a giugno raccolta sale a 765 milioni

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Nel mese di giugno la raccolta netta si mantiene solida a 765 milioni, superando così per il terzo anno consecutivo la soglia di 5 miliardi nel primo semestre. Viene quindi confermata l'accelerazione del percorso di "crescita della banca grazie sia all'acquisizione di nuovi clienti, sia alla solida spinta verso gli investimenti", spiega Fineco.

L'asset mix vede infatti la componente amministrata a 765 milioni, favorita anche dal collocamento del Btp Valore e una solida raccolta gestita a 458 milioni (pari al 60% del totale).

Il dato è sostenuto dalla raccolta retail di Fineco asset management, che con 409 milioni ha confermato non solo la capacità di intercettare i deflussi dall'assicurativo (in ulteriore contrazione a -107 milioni), ma anche di attrarre l'interesse della clientela grazie ai nuovi prodotti protetti.

La raccolta diretta è negativa per 459 milioni. I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di giugno a 17 milioni, un dato in crescita di circa il 50% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 97 milioni. Nel primo semestre 2023 sono stati registrati 20,1 milioni di ordini eseguiti.

"Fineco chiude il primo semestre del 2023 con dati di raccolta particolarmente positivi e solidi, ancora più rilevanti perché ottenuti in assenza di offerte promozionali di breve periodo legate ai tassi", afferma Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco. "Il modello di business della banca - aggiunge - si conferma quindi attrattivo per un numero sempre maggiore di clienti". (ANSA).