Fideuram si rafforza in Svizzera attraverso Man Group

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ha individuato in Man Group il partner ideale per diversificare ulteriormente la propria offerta. La banca private leader in Italia e tra le più grandi in Europa e Man Group, società globale di investimento che applica tecnologie all'avanguardia nella gestione dei portafogli, hanno annunciato una nuova partnership strategica volta a generare opportunità di investimento innovative per i clienti di Fideuram.

L'accordo vedrà Man Group assumere inizialmente un interesse del 51% in Asteria, gestore patrimoniale orientato ai criteri Esg con sede a Ginevra, compresa la gamma di fondi esistente, mentre il 49% resterà a Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Il team di Asteria vanta un track record nello sviluppo di soluzioni innovative nel settore della gestione patrimoniale e dispone già di tre fondi dedicati agli investimenti sostenibili.

L'accordo, soggetto alle consuete approvazioni normative, dovrebbe essere completato entro la fine del 2023 e non avrà alcun impatto sulle partnership esistenti di Fideuram né sulle capacità di produzione interna dei prodotti. (ANSA).