Per Dea Capital conformità ambientale dei fondi al 75%

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - I prodotti finanziari di Dea Capital Alternative Funds hanno raggiunto un livello di conformità ambientale (enviromental compliance) del 75%. Lo afferma la responsabile marketing della Sgr controllata da Dea Capital Alessandra Patera in occasione della presentazione del 'Report Esg 2022'. La conformità sociale (social compliance) è pari al 76% e la conformità gestionale (compliance management) è all'86%.

"E' interessante notare - sottolinea Patera - come, dopo anni di adozione di politiche Esg, il tradizionale binomio rischio/rendimento di un prodotto di investimento si sia arricchito dell'elemento 'Esg', creando un'aspettativa di bilanciamento tra le 3 esigenze: rischio, rendimento e sostenibilità". "Siamo orgogliosi - aggiunge - di aver ben interpretato questa tendenza e di riceverne riscontro dalla nostra comunità, lavorando per una costante declinazione dei principi di investimento responsabile nei nostri fondi". (ANSA).