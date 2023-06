Assogestioni, raccolta di maggio negativa per 5 miliardi

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Ancora un mese negativo per il mercato italiano del risparmio gestito. A maggio, secondo la consueta mappa di Assogestioni, la raccolta netta è di -5 miliardi di euro. Tuttavia, il patrimonio ha tenuto, aumentando di circa 5 milioni euro a 2.258 miliardi di euro, sostenuto da un effetto mercato positivo (pari a +0,4%) Dai dati provvisori emerge che i fondi aperti hanno virato in negativo, registrando 2 miliardi di euro di deflussi, riconducibili alla continua disaffezione per i prodotti bilanciati (-1,46 miliardi) e flessibili (-2,06 miliardi).

Modesta la raccolta dei fondi azionari (+121 milioni), mentre si consolidano, seppur a un ritmo minore, gli afflussi verso gli obbligazionari (+1,61 miliardi e + 8,93 miliardi da inizio anno).

Sostanzialmente invariato il quadro dei fondi chiusi, che hanno raccolto 198 milioni euro nel mese. Il bilancio complessivo delle gestioni collettive risulta pertanto -1,87 miliardi di euro.

La lettura preliminare evidenzia anche come i deflussi delle gestioni istituzionali si siano dimezzati su base mensile, passando da -7,28 di aprile a -3,74 miliardi di euro a maggio.

Le gestioni retail hanno invece registrato +653 milioni euro di afflussi, dato che porta il bilancio complessivo delle gestioni di portafoglio a -3,09 miliardi di euro. (ANSA).