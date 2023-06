Rallenta la crescita del credito bancario, +0,6% quest'anno

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Il trend di crescita del credito bancario al settore privato è in rallentamento in Italia e quest'anno aumenterà complessivamente solo dello 0,6%, per poi tornare al +1,3% nel 2024. Emerge dall'EY European bank lending economic forecast di quest'anno, un'analisi della congiuntura creditizia italiana per approfondire l'evoluzione dei prestiti al settore privato e a prevederne gli andamenti.

Secondo la ricerca, a risentire dell'attuale clima di volatilità saranno soprattutto i prestiti alle imprese, previsti in calo dello 0,2%. Più dinamico il credito al consumo che, seppure in rallentamento rispetto al +3% segnato nel 2022, segnerà un aumento del 2,3% nel 2023. I mutui ipotecari dovrebbero aumentare dell'1,4% nel 2023, mentre erano in calo dal 4,2% del 2022.

"Sebbene le famiglie e le imprese italiane si trovino a fare i conti con tassi d'interesse più alti ed un livello d'inflazione che fatica a diminuire - commenta Stefano Battista, Italy financial services market leader di EY - la crescita dei prestiti, seppure in rallentamento rispetto al recente picco, è un segnale positivo di fiducia per il futuro. In una fase così complessa, le banche, grazie anche alla forza patrimoniale accumulata negli ultimi anni, hanno dato prova di resilienza e solidità. L'attuale incertezza economica e il contesto geopolitico metteranno ulteriormente alla prova il settore nel medio termine, ma la domanda complessiva di prestiti dovrebbe riprendersi entro il 2025", conclude Battista.

L'Italia comunque appare in tenuta rispetto alle principali economie europee: secondo l'EY European bank lending economic forecast, la Germania prevede di registrare il rallentamento più marcato (dal 6,9% del 2022 al 2,8% di quest'anno), seguita dalla Francia (dal 6,1% del 2022 al 3,6% del 2023). (ANSA).