Azimut, a maggio raccolta di 89 milioni euro

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Il gruppo Azimut, che ha registrato nel mese di maggio 2023 una raccolta netta positiva per 89 milioni di euro, ha raggiunto 2,9 miliardi da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine maggio a 83,7 miliardi, di cui 57 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. "I risultati da inizio anno e di maggio evidenziano la forza e la resilienza del nostro modello di business integrato e diversificato e la nostra capacità di affrontare condizioni di mercato volatili ed eventi straordinari", rileva il Ceo Gabriele Blei Nel dettaglio "la componente di risparmio gestito a maggio ha risentito del disinvestimento di alcuni dei nostri fondi propri per finanziare parzialmente il pagamento del dividendo (circa 150 milioni di euro) e dei continui deflussi da parte di alcuni fondi istituzionali da fondi monetari a bassa redditività (circa 170 milioni di euro) spiega ancora Blei indicando tra l'altro "a fine mese gli AuM (Asset under management) relativi ai private markets superano i 7 miliardi di euro e si attestano al 12% delle masse gestite. Ciò ci pone sulla buona strada per valorizzare questa opportunità di mercato e raggiungere il nostro obiettivo di almeno il 15% entro il 2024", conclude.

