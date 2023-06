Anima, raccolta a maggio positiva per 63 milioni

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - La raccolta netta di risparmio gestito del gruppo Anima a maggio è stata positiva per 63 milioni e a fine mese le masse gestite complessivamente si attestano a oltre 183 miliardi.

"In linea con quanto realizzato il mese scorso, a maggio la raccolta rimane in territorio positivo, seppur in un perdurante contesto di grande cautela e avversione al rischio - ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore delegato di Anima Holding - La rotazione degli investimenti verso soluzioni caratterizzate da un maggior peso della componente obbligazionaria, non solo governativa, ci riporta sempre più rapidamente verso un mix di portafoglio coerente con le esigenze e l'approccio agli investimenti della nostra tipologia di clientela". (ANSA).