La raccolta di Anima ad aprile è positiva per 86 milioni

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - La raccolta netta di risparmio gestito del gruppo Anima ad aprile è stata positiva per 86 milioni di euro. A fine aprile le masse gestite complessivamente dal gruppo si attestano a oltre 182 miliardi di euro.

"Il risultato positivo di aprile è ascrivibile prevalentemente al segmento retail, che si è orientato verso le nuove soluzioni a reddito fisso, soprattutto nelle forme "a scadenza" e caratterizzate da una significativa diversificazione di portafoglio", sottolinea l'a.d, Alessandro Melzi d'Eril.

"Prosegue quindi il riposizionamento verso portafogli più in linea con le esigenze storicamente espresse dalla nostra base di clientela, con un outlook di breve periodo che rimane positivo in termini di raccolta netta", aggiunge Melzi d'Eril (ANSA).