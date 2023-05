Assoreti, a marzo la raccolta corre e tocca i 5,9 miliardi

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - A marzo le reti di consulenza finanziaria realizzano la più alta raccolta degli ultimi quindici mesi. I dati rilevati da Assoreti indicano volumi netti complessivi pari a 5,9 miliardi di euro: in crescita del 32,9% rispetto al mese precedente e del 24,2% nel confronto con quanto realizzato a marzo dello scorso anno.

Nel complesso sono circa 6,4 i miliardi confluiti sul comparto amministrato mentre dai prodotti del risparmio gestito esco risorse nette per 468 milioni di euro.

"I dati del mese confermano la solidità di un'industria che supera per volumi lo storico di raccolta dell'ultimo anno.

Deciso orientamento verso gli investimenti con una forte diminuzione della liquidità", sottolinea Marco Tofanelli, segretario generale dell'associazione. (ANSA).