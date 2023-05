Il Salone del Risparmio punta sull' educazione finanziaria

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Formazione, consapevolezza, educazione finanziaria: sono le parole chiave per il futuro del risparmio gestito, che troveranno ampio spazio durante la tredicesima edizione del Salone del Risparmio, in programma dal 16 al 18 maggio all'Allianz MiCo di Milano e online su FR|Vision.

Al centro del dibattito, sia la formazione professionale continua, sia l'alfabetizzazione finanziaria, con un focus particolare sulle generazioni più giovani, che costituiranno gli investitori di domani.

"Gli ultimi dati pubblicati a livello europeo confermano ancora la limitata alfabetizzazione finanziaria in Italia - commenta il presidente di Assogestiono, Carlo Trabattoni -. Il livello rimane contenuto in tutte le fasce della popolazione, ma si rivela particolarmente acuto in alcuni segmenti più vulnerabili, tra cui i più giovani. Vogliamo concentrarci proprio sui più giovani, raggiungendoli, coinvolgendoli ed informandoli anche con i canali digitali a loro oggi più famigliari". Durante il Salone del Risparmio verrà infatti presentato un nuovo progetto associativo dedicato all'educazione finanziaria e rivolto ai più giovani, in collaborazione con Will Media, una community online di oltre 1,9 milioni di persone che crea contenuti per generare attenzione e consapevolezza sui grandi temi attuali. Ci sarà poi l'Educational Corner, una vera e propria piazza in cui enti di formazione, Università e Istituzioni organizzeranno incontri per operatori del settore, giornalisti, aspiranti consulenti finanziari, studenti e risparmiatori. Per i neolaureati e laureandi, invece, al Salone si terrà la settima edizione dell'iniziativa Icu-Il tuo Capitale Umano, grazie alla quale i giovani interessati possono candidarsi agli stage offerti dalle Sgr che aderiscono al programma, con la possibilità di essere chiamati per un colloquio nel terzo giorno dell'evento. (ANSA).