Il Salone del Risparmio punta al rilancio dell'economia

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Il ruolo sociale di un'industria che vuole gettare lo sguardo oltre la crisi e contribuire al rilancio dell'economia e alla sua trasformazione in un nuovo contesto economico, passando anche tramite la consapevolezza dell'individuo. È questo l'obiettivo che guiderà il Salone del Risparmio 2023, l'evento annuale organizzato da Assogestioni che chiama a raccolta l'industria italiana del risparmio gestito.

A poco più di due settimane dall'apertura delle adesioni, sono oltre 7.000 gli iscritti alla tredicesima edizione, in programma dal 16 al 18 maggio al Mico di Milano. Oltre al presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, è atteso l'intervento del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Interverranno anche il presidente del Censis Giuseppe De Rita e il keynote speaker Nicola Palmarini, direttore dello Uk National Innovation Centre for Ageing. Sul palco si confronteranno poi i presidenti delle principali associazioni di settore: Assogestioni, Aipb, Anasf e Assoreti.

Sono 13 gli appuntamenti in calendario promossi da Assogestioni per esplorare, con il supporto di esponenti delle istituzioni, policy makers, esperti ed accademici, non solo il tema portante della kermesse - riassunto nel titolo "Il risparmio oltre la crisi. Accompagnare l'investitore verso scelte consapevoli" - ma anche i dossier su cui è maggiormente impegnato il settore. In particolare, nella prima giornata, si accenderà il confronto su trasparenza, equità, efficienza dei costi e retrocessioni, mentre, il giorno seguente è previsto anche un approfondimento sulle linee guida della delega fiscale con il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. Tornerà anche la sostenibilità, in chiave climatica, con un dibattito sulle sfide verso la Net Zero, introdotto dal keynote speech di Mario Nava, direttore generale della Dg per le Riforme strutturali della Commissione europea (ANSA).