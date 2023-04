Raccolta Fineco di marzo a 1,1 miliardi, crescono i clienti

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Nel mese di marzo la raccolta netta di Fineco si attesta a 1,1 miliardi, con una crescita nell'acquisizione di nuovi clienti, pari a circa 11mila (+19% rispetto allo stesso mese del 2022).

La raccolta amministrata è stata pari a 1,6 miliardi e la raccolta gestita a 155 milioni. Quest'ultima è stata trainata dalla raccolta di Fineco asset management (423 milioni) in grado di intercettare i deflussi dall'assicurativo (-421 milioni).

Il mix della raccolta è influenzato dal contesto dei tassi e dalla volatilità sui mercati: a marzo è infatti proseguita la trasformazione della liquidità non transazionale sia verso l'equity sia verso il mondo obbligazionario, favorito anche dal collocamento del nuovo Btp Italia per 423 milioni (in linea con le precedenti emissioni).

Nel primo trimestre la raccolta netta supera così 2,7 miliardi, in linea con quella di un anno fa (2,8 miliardi), mentre il gestito con un miliardo è in crescita del 12%. I ricavi del brokerage per il mese di marzo sono stimati a 21 milioni, un dato superiore dell'80% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 53 milioni. (ANSA).