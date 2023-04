La raccolta netta di Anima a marzo è negativa per 493 milioni

(ANSA) - MILANO, 06 APR - La raccolta netta di risparmio gestito del gruppo Anima nel mese di marzo è stata negativa per 493 milioni di euro. A fine marzo le masse gestite complessivamente dal gruppo si attestano a oltre 182 miliardi di euro.

"Il risultato di marzo è interamente ascrivibile alla componente istituzionale che, in linea con quanto registrato a livello europeo, si trova in una fase negativa per i flussi di raccolta, dovuta anche a decisioni di incremento della liquidità detenuta", afferma Alessandro Melzi d'Eril, amministratore delegato di Anima Holding. "Il segmento retail - aggiunge - evidenzia invece una notevole resilienza che fa ben sperare per una robusta ripresa nei prossimi mesi". (ANSA).