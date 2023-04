Banca Generali accelera sulla raccolta, a marzo 665 milioni

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Banca Generali accelera la crescita dei volumi a marzo registrando 665 milioni di euro di nuovi flussi, con un incremento del 39% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e del 50% rispetto a febbraio. Da inizio anno i flussi superano 1,5 miliardi di euro (+4% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno). Sul fronte assicurativo, i contenitori assicurativi hanno registrato una significativa accelerazione nelle ultime settimane grazie al lancio di nuove iniziative (35 milioni di raccolta netta contro i -63 milioni del mese precedente per un totale di deflussi da inizio anno di 49 milioni). Le polizze tradizionali evidenziano un segno ancora negativo (raccolta negativa per 255 milioni a marzo e 655 milioni da inizio anno), ma in miglioramento nelle ultime due settimane grazie al rinnovo della gamma di offerta. Complessivamente la raccolta lorda assicurativa si è attestata a 241 milioni in crescita di oltre il 50% rispetto al mese precedente.

Allo stesso modo, in scia alla risalita dei tassi e alle importanti emissioni pubbliche, prosegue l'interesse della clientela per indirizzare la liquidità verso i conti amministrati (risparmio amministrato totale pari a 762 milioni a marzo e 1.846 milioni da inizio anno).

"Professionalità e competenza nel percorso di diversificazione per il lungo periodo restano gli elementi distintivi del nostro approccio che ci fa guardare con ottimismo ai prossimi mesi", sottolinea l'ad e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. (ANSA).