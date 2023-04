Al via le iscrizioni al Salone del risparmio

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Al via le iscrizioni alla tredicesima edizione del salone del risparmio, l'evento di riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio a Milano e online su FrVision.

Il tema di quest'anno rappresenta l'occasione per una riflessione sempre più consapevole sul ruolo che la gestione del risparmio può giocare a fianco di famiglie, aziende e sistema economico nell'affrontare le sfide del nuovo scenario, tra incertezze geopolitiche, crisi energetica, volatilità finanziaria e il ritorno dell'inflazione. Come sempre, il fulcro di tutto l'evento saranno i contenuti che verranno veicolati negli oltre 120 appuntamenti già confermati, organizzati con il supporto di quasi 150 marchi. Un'altra novità riguarderà la nuova sede nell'ala sud di Allianz MiCo che, dopo i numeri da record del 2022, con 20.000 visitatori di cui oltre 13.000 in presenza e 7.000 da remoto, garantirà più spazio per accogliere gli oltre 12.000 ospiti attesi.

Un'edizione particolarmente attesa per tutta la "nostra industria, desiderosa, dopo mesi complessi, di iniziare a realizzare una sintesi del costante confronto sul nuovo scenario socioeconomico, delineando possibili soluzioni alle sfide del nostro tempo e offrendo un contributo positivo al sistema Paese in senso più ampio. È il momento di proiettare il risparmio oltre la crisi", afferma Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. (ANSA).