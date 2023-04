Stretta sui rating Esg, Msci lo taglierà a 31.000 fondi

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Msci, la principale società di rating Esg dei fondi comuni, cambia la sua metodologia di valutazione alzando l'asticella per accedere alla tripla o doppia 'A' e come conseguenza annuncia che "circa 31 mila fondi" si vedranno tagliare il proprio rating sociale e ambientale.

"La valutazione delle caratteristiche Esg può essere un importante input nel processo di selezione dei fondi, ma per essere utile nella decisione il giudizio deve fornire significative differenziazioni e riflessi dell'esposizione Esg", spiega una nota della società che fornisce dati e ricerca finanziaria.

I cambiamenti introdotti, afferma Msci, "mirano ad alzare i requisiti di cui un fondo ha bisogno per essere valutato 'AA' o 'AAA', a migliorare la stabilità nei rating Esg e ad aumentare la trasparenza attraverso un'analisi di attribuzione più semplice". L'effetto è "che circa 31 mila fondi del nostro universo vedranno il taglio di un gradino del rating".

Msci ha spiegato che il rafforzamento delle metodologie è il frutto di una consultazione con i propri clienti, che hanno sollevato la preoccupazione di "una deriva al rialzo" nel rating Esg, e si basa sul feedback del mercato e non su cambiamenti regolatori.

Per effetto dei cambiamenti i fondi con tripla A scenderanno dal 19,9% allo 0,2% del totale, quelli con doppia A dal 32,8% al 22,4% mentre quelli con una singola A saliranno dal 17,2% al 44% per effetto raffica di downgrade. (ANSA).