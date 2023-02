Anima: Fsi compra il 7,2% capitale per circa 109 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Fsi Holding acquista il il 7,2% del capitale di Anima Holding. Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni è pari a 4,35 euro per azione, per un esborso complessivo di circa 108,7 milioni. Lo si legge in una nota di Mediobanca che ha agito da intermediario e ha concluso l'acquisto di 24.979.358 di azioni ordinarie di Anima attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding.

Fsi non intende promuovere alcuna offerta pubblica d'acquisto nei prossimi 12 mesi. A Piazza Affari in avvio Anima fa il botto con il titolo che guadagna quasi il 6% a 4,28 euro, contro i 4,35 fissati per l'operazione che si è conclusa prima dell'avvio degli scambi di Borsa. (ANSA).