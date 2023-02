Aipb, nel 2023 si punta sull'obbligazionario

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Nel 2023 le direttrici che guideranno la strategia d'investimento saranno cautela e qualità, con un occhio di riguardo ai megatrend di lungo termine. È quanto emerge dalla mappatura che l'associazione italiana private banking (Aipb) ha svolto su un campione rappresentativo degli outlook elaborati dagli Asset Manager associati.

Date le prospettive incerte, il portafoglio di inizio anno degli asset manager associati è difensivo, ma pronto ad adattarsi ai cambiamenti che interverranno durante il 2023. In linea generale c'è accordo su un ritorno dell'obbligazionario, con forte interesse verso i titoli governativi (soprattutto Usa) e i titoli corporate investment grade, mentre rimane incerto il contesto per gli high yield. La possibilità che i mercati siano volatili, soprattutto nella prima parte dell'anno, porta ad un orientamento prevalente sul comparto azionario votato alla cautela, in attesa che le valutazioni riflettano il rallentamento economico: vengono preferiti i "titoli value rispetto a quelli growth", spiega Aipb.

"La consulenza finanziaria professionale offerta dagli operatori del private banking sarà cruciale nell'indirizzare le scelte di investimento della clientela in uno scenario geopolitico, economico e finanziario incerto, soggetto a rapidi cambiamenti con impatti significativi sui patrimoni gestiti", afferma Adrea Ragaini, presidente dell'associazione italiana private banking. (ANSA).