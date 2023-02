Banca Generali:nel 2022 utile netto si attesta a 213 milioni

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Il consiglio d'amministrazione di Banca Generali ha approvato i risultati preliminari del 2022 che vedono un utile netto consolidato di 213,0 milioni, rispetto ai 323,1 milioni dell'esercizio precedente che aveva beneficiato degli effetti straordinari di mercati finanziari estremamente favorevoli. L'utile netto ricorrente è salito del 25,2% a 221,1 milioni, rispetto ai 176,6 milioni del 2021. Il consiglio d'amministrazione ha deliberato di presentare all'assemblea degli azionisti la proposta di distribuire dividendi per 192,8 milioni, pari a 1,65 per azione.

Le masse totali di Banca Generali al 31 dicembre 2022 si sono attestate a 83,1 miliardi (-3,1%). La raccolta netta totale del 2022 si è confermata solida a 5,7 miliardi, attestandosi al 7% delle masse di inizio periodo. La raccolta di gennaio 2023 è stata pari a 417 milioni.

Nonostante la turbolenza e l'incertezza che ha caratterizzato il 2022, la banca "rimane in linea con gli obiettivi per il triennio 2022-2024",viene spiegato in una nota.

"Usciamo dall'anno peggiore della storia dei mercati ancora più forti, dimostrando nel confronto con l'industria un'eccellente tenuta delle masse che sottende grandi competenze gestionali e pregi della gamma d'offerta", afferma Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale. "Nonostante le incognite economiche - aggiunge - e geopolitiche e le pressioni dalle Borse nel 2022, dopo il primo anno siamo in linea, e per certe voci addirittura avanti, rispetto agli ambiziosi obiettivi del nostro piano triennale". (ANSA).