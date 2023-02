L'utile di Mediolanum cala a 522 milioni, cedola di 0,5 euro

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Mediolanum ha chiuso il 2022 con un utile netto di 521,8 milioni, in calo del 27% rispetto all'esercizio precedente, che ha beneficiato, si legge in una nota, "di effetti non ricorrenti legati al buon andamento dei mercati finanziari". Il cda proporrà all'assemblea un saldo dividendo 0,26 euro per azione, pari a circa 192 milioni.

Considerando l'acconto di 0,24 euro distribuito a novembre, il dividendo complessivo per il 2022 ammonta a 0,50 euro ad azione, per un totale di circa 369 milioni. Nel 2021 il dividendo di Mediolanum era ammontato a 0,58 euro ad azione.

Nonostante la forte correzione dei mercati, Mediolanum ha registrato un aumento del 7% delle commissioni, a 1,03 miliardi, mentre il margine d interesse è balzato del 51% a 407 milioni, determinando un incremento del margine di contribuzione (ricavi) del 16% a 1,43 miliardi e una crescita del 35% del margine operativo, a 680,3 milioni.

Il totale delle masse è sceso del 4%, a 103,66 miliardi, nonostante la mitigazione apportata dalla raccolta netta. Gli impieghi sono saliti del 14% a 16,44 miliardi, con un'incidenza dei crediti deteriorati netti pari allo 0,68%. Il common equity tier 1 ratio si attesta a un "livello di assoluta eccellenza" del 20,6%. Nonostante la complessità dello scenario macroeconomico, si tratta di "un risultato economico estremamente solido in quanto totale espressione del business ricorrente, con un utile di 522 milioni di euro e un margine operativo record di oltre 680 milioni di euro", ha commentato l'ad di Mediolanum, Massimo Doris, secondo cui la buona performance attesta "la bontà della strada prescelta e che continueremo a seguire, vale a dire quella di una crescita organica". (ANSA).