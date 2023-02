Amundi: utile stabile a 1,2 miliardi, bene quarto trimestre

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - L'anno scorso Amundi ha registrato un utile netto pari a 1,2 miliardi e afflussi positivi per 7 miliardi, in particolare sui segmenti e sulle aree di expertise a più alto margine, in un mercato europeo dell'asset management che ha registrato grandi deflussi.

Lo rende noto la società di gestione dei patrimoni controllata da Crédit Agricole, che sul retail (escluse le joint venture) ha registrato 10 miliardi e negli attivi a medio e lungo termine (escluse le joint venture) 8 miliardi. L' utile netto rettificato è stabile rispetto al 2021. Le entrate da commissioni di gestione nette sono in aumento del 7,6% rispetto al 2021, stabile a parità di perimetro. I costi operativi sono in calo rispetto al 2021 a parità di perimetro, il cost/income ratio è pari a 53,3%.

Nel solo quarto trimestre gli afflussi netti sono pari a 15 miliardi, l'utile netto rettificato a 303 milioni di euro, in aumento del 7,5% rispetto al terzo trimestre. (ANSA).