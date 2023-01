Imprese: Aifi, private equity fondamentale attraverso M&A

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Il mercato dell'M&A in Italia, secondo i dati pubblicati da Kpmg, ha dimostrato una buona capacità di reagire ad un quadro economico e geopolitico sicuramente complicato. Sono state realizzate, infatti, 1.184 operazioni per un controvalore di circa 80 miliardi di euro. 421 transazioni sono state completate da investitori esteri, +15% rispetto al 2021 per un ammontare di 29 miliardi di euro, +67% rispetto ai 17 miliardi del 2021. I fondi di private equity hanno concluso 131 operazioni per un controvalore di oltre 19 miliardi.

"Questo, conferma il ruolo da protagonista che ha il private equity come partner affidabile a supporto delle imprese", afferma Innocenzo Cipolletta, presidente di AIFI.

I dati del Pem private equity monitor, osservatorio della Liuc Business School, mostrano l'anno appena conclusosi, come da record: 441 operazioni di private equity, più di una al giorno.

Gli operatori alternativi facilitano anche importanti strategie di crescita per acquisizioni, e dai dati di un recente studio Pem, emerge che il 47% delle operazioni di private equity mappate si configura come interventi di aggregazione d'impresa che promuovono e velocizzano il consolidamento aziendale.

AIFI ha chiesto, attraverso una survey agli advisor di M&A associati, quali fossero le loro previsioni sul mercato delle operazioni straordinarie in questo 2023. Secondo i dati raccolti, il mercato resterà stabile, con i settori industriale, dell'energia e dell'healthcare particolarmente acquisitivi.

Crescerà il comparto dell'M&A dedicato alle attività cross border inbound mentre resterà stabile l'attività delle imprese domestiche in acquisizioni di aziende oltralpe. Il livello dei multipli, secondo il 73% degli intervistati, subirà una correzione al ribasso. (ANSA).