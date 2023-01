Borsa: Assosim, 2022 annus horribilis

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Il 2022 "verrà ricordato come l'annus horribilis per le Borse" con un primo semestre segnato negativamente dall'aggressione della Russia all'Ucrania, aumento dell'inflazione, shock del prezzo del gas e crisi delle criptovalute che "già faceva presagire un anno difficile e le vicende del secondo semestre che hanno confermato questi timori: l'avvio delle politiche restrittive della BCE, l'elevata incertezza politico-economica internazionale, la crisi di governo hanno contribuito a indebolire i mercati finanziari italiani".

E' la fotografia di Assosim nel suo rapporto annuale sul mercato del risparmio gestito, dominato anche quest'anno da Finecobank con una quota del 26,44 per cento. La seconda posizione spetta a Intesa Sanpaolo (al 15,14%), Banca Akros terza (con una quota del 10,24%). (ANSA).