Mediobanca: al via la quinta Mid Cap Conference

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - L'impatto sul contesto macroeconomico della crescita dei tassi di interesse, della crisi energetica e della riapertura della Cina sono i temi al centro della quinta edizione della Italian Mid Cap Conference organizzata da Mediobanca che si apre oggi: due giorni durante i quali 28 società quotate italiane di media capitalizzazione presenteranno i propri piani di crescita a 100 investitori italiani ed esteri.

L'apertura dei lavori è stata affidata a Francesca Anzeloni, Head of mid committee di Mediobanca, e Lorenzo Astolfi, Executive vice chairman Cib, Head of Mid corporate and sponsor solutions di Mediobanca. A seguire, l'intervento dei responsabili della ricerca azionaria di Mediobanca, Andrea Filtri e Javier Suarez, a pochi giorni dalla pubblicazione dell'Outlook 2023 sull'Italia che vede per il segmento delle Mid-Small Cap italiane un ritorno alla crescita aggregata del 3%.

Secondo gli analisti di Mediobanca Securties, "in un quadro di rallentamento economico, maggiore sarà l'attenzione su società e settori che poggiano su solidi trend secolari come la trasformazione digitale, la transizione ecologica e l'efficienza energetica. Questi megatrend sono destinati a confermarsi come validi motori di crescita e rappresentano anche le principali priorità del Pnrr, la cui implementazione può dare un ulteriore supporto, in particolare per le società più esposte al mercato domestico". (ANSA).