Banca Generali: bene dicembre, raccolta di 640 milioni

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Banca Generali ha chiuso il 2022 con il miglior risultato mensile dell'anno in termini di volumi e mix di prodotto grazie alla forte domanda di servizi di investimento: la raccolta netta totale di dicembre si è infatti attestata a 640 milioni, per un valore complessivo da inizio anno di oltre 5,7 miliardi.

Il dato positivo - spiega una nota della società - riflette il cambio di passo legato al rinnovamento dell'offerta avviato a metà ottobre e finalizzato a sfruttare le opportunità legate ai mercati obbligazionari e azionari createsi nel corso dello scorso anno.

Nel mese la raccolta in soluzioni gestite ha toccato i massimi dell'anno a 408 milioni in scia al rinnovamento delle proposte di investimento lanciate nell'ultimo trimestre. Anche la consulenza evoluta ha segnato risultati importanti con nuovi flussi netti per 321 milioni nel mese che portano a 940 milioni i flussi per l'intero 2022. Le masse totali sotto consulenza evoluta si sono attestate a 7,4 miliardi a fine 2022 (+1,3% anno su anno).

Complessivamente i flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta hanno raggiunto 2,8 miliardi nel 2022 con un contributo particolarmente accentuato dai servizi d'investimento a maggiore valore aggiunto quali le gestioni patrimoniali che - insieme alla consulenza evoluta - hanno registrato oltre mezzo miliardo di flussi nel mese (567 milioni) e 1,9 miliardi nell'anno (68% del totale). (ANSA).