Dal 2023 il Kid per tutti i fondi, Consob uniforma regole

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - I rischi, le potenziali perdite e i guadagni devono essere ben chiari ai risparmiatori, con questo obiettivo la Consob modifica il Regolamento Emittenti e dal primo gennaio 2023 il cosiddetto Kid (Key Information Document), il prospetto sintetico già adottato per i prodotti finanziario-assicurativi e per i Fia (fondi di investimento alternativi) chiusi varrà anche per le altre categorie di fondi, gli Oicvm (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) e i Fia aperti destinati alla clientela al dettaglio.

"Vengono uniformate le regole sui documenti informativi sintetici, quelli che in poche pagine descrivono le caratteristiche dei prodotti finanziari offerti, come per esempio durata, rendimento, grado di rischio. Dal 2023, quindi, tutti i tipi di Priips (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), cioè i prodotti finanziari ibridi di natura finanziario-assicurativa, rivolti alla clientela al dettaglio, saranno accompagnati da informazioni-chiave presentate secondo lo stesso modello" spiega Consob in una nota.

Fanno eccezione le offerte di fondi Oicvm rivolte agli investitori non al dettaglio (i cosiddetti investitori "qualificati", come per esempio banche e imprese d'investimento), per le quali i gestori potranno scegliere tra Kid e Kii (il key investor information document, due pagine che contengono le informazioni chiave per comprendere caratteristiche, obiettivi e funzionamento di un fondo comune di investimento). (ANSA).