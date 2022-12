Assoreti: Azimut lascia a partire dal prossimo 21 marzo

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Azimuti ha deciso di ritirare la propria adesione ad Assoreti a partire dal prossimo 21 marzo. Lo si legge in una nota in cui viene indoicato che il presidente di Assoreti Massimo Doris ha preso attoo della decisione e ricorda "l'mpegno e la partecipazione pluriennale del Gruppo Azimut nella compagine dell'Assoreti", di cui ha iniziato a far parte oltre 30 anni fa, il 6 luglio del 1989. (ANSA).