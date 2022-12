Fineco: requisiti patrimoniali sopra a quelli previsti dalla Bce

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - A conclusione del supervisory review and evaluation process (Srep), la Banca centrale europea ha comunicato il requisito patrimoniale Pillar 2 capital requirement (P2R) per il gruppo FinecoBank, da rispettare a partire dall'1 gennaio 2023. Si precisa che il requisito patrimoniale Pillar 2 capital requirement (P2r) è 175 punti base, ridotto rispetto a 200 punti base precedente.

Il Gruppo FinecoBank è tenuto a rispettare i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata: 7,98% in termini di Cet1 ratio; 9,81% in termini di T1 ratio; 12,25% in termini di total capital ratio.

Al 30 settembre 2022, i coefficienti di capitale del gruppo FinecoBank erano i seguenti: 20,39% Cet1 ratio; 31,11% T1 ratio e total capital ratio. (ANSA).