Azimut: a novembre raccolta per 531 milioni

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Il gruppo Azimut ha registrato a novembre una raccolta netta positiva per 531 milioni di euro.

Con questo dato, la raccolta dall'inizio dell'anno ammonta a 7,3 miliardi di euro, di cui circa la metà è stata indirizzata in prodotti di risparmio gestito. Di conseguenza, il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine novembre a 86,9 miliardi, di cui 55,4 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

"I nostri clienti continuano a riporre fiducia nella nostra offerta di prodotti innovativi, come dimostra la raccolta di oltre 115 milioni di euro nel segmento dei mercati privati di questo mese e di oltre 1,7 miliardi di euro da inizio anno", sottolinea il ceo del gruppo, Gabriele Blei. (ANSA).