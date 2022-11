Mediobanca: nuova piattaforma digitale nel Private Banking

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - La divisione Private Banking di Mediobanca in collaborazione con la digital company Armundia ha ridisegnato e potenziato i servizi digitali di wealth management e private banking attraverso un'unica piattaforma. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del più ampio piano di transizione digitale del gruppo.

"L'attivazione di Adv360 di Armundia Group è per noi una grande soddisfazione ed è coerente rafforzamento digitale dei nostri servizi" sottolinea Angelo Viganò, head of Mediobanca Private Banking.

"Il progetto è un pilastro fondamentale della Digital Agenda di Mediobanca - dichiara Marco Pozzi, Group coo di Mediobanca e ceo di Mediobanca Innovation Services - e ci consente di effettuare uno step molto importante per l'innovazione del modello operativo ed il consolidamento della posizione di eccellenza che la nostra Divisione Private Banking ha sul mercato". (ANSA).