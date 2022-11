Mediolanum: utile a 371 milioni, acconto dividendo 0,24 euro

L'utile netto di Banca Mediolanum nei nove mesi è stato pari a 371,5 milioni, poco sotto i 375,8 milioni dello stesso periodo del 2021 ma in un contesto molto più complesso e incerto. Il cda ha deliberato una distribuzione di un acconto di dividendo di 0,24 per azione. Il totale del patrimonio amministrato è pari a 99,9 miliardi, in calo del 4% rispetto al 30 settembre 2021 e dell'8% rispetto al 31 dicembre, influenzato dalla discesa dei mercati finanziari nel corso dell'anno che è stata superiore alla pur ottima raccolta netta.



Gli impieghi alla clientela retail del gruppo salgono a 15,88 miliardi, in crescita del 15% rispetto al 30 settembre 2021 e del 10% rispetto al 31 dicembre 2021. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 settembre 2022 si attesta al 20,7%, I risultati commerciali sono pari a 8,63 miliardi, in calo dell'8%. In particolare la raccolta netta totale è stata positiva per 5,62 miliardi, il 13% in meno rispetto ai primi 9 mesi del 2021, mentre la raccolta gestita è scesa a 4,23 miliardi (-9%).



Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum sottolinea che "in uno scenario particolarmente complesso, il nostro modello di business si è rivelato estremamente solido, con una performance commerciale robusta, motore della nostra crescita, e un elevato margine di interesse. In particolare, la resilienza dei flussi in risparmio gestito è legata alla professionalità dei nostri family banker, cresciuti oltre i 6000".