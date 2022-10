CheBanca!, utile trimestre sale a 17 milioni

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - CheBanca! (gruppo Mediobanca) ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2022/2023 con un utile netto in rialzo del 15% a 17 milioni di euro.

In rialzo del 2,7% su base annua e dell'1,6% sul trimestre precedente le masse gestite, che hanno raggiunto quota 17 miliardi, mentre la raccolta netta del periodo è salita dell'8% su base annua e del 19% su base trimestrale a 700 milioni. In calo dello 0,9% a 17 miliardi i depositi, mentre sono cresciuti del 3% a 11,4 miliardi gli impieghi. In rialzo del 5% a 100 milioni i ricavi. (ANSA).