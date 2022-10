Banca Generali: la raccolta di settembre a quota 262 milioni

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Banca Generali segna a settembre una raccolta netta di 262 milioni di euro, portando il valore complessivo da inizio anno a sfiorare i 4,1 miliardi. Il mix della raccolta di settembre, influenzato dalla persistente volatilità e dall'andamento negativo dei mercati finanziari, è stato orientato alla protezione e alla liquidità, con flussi indirizzati in misura prevalente verso i conti amministrati per 255 milioni (2,2 miliardi da inizio anno) e i conti correnti (81 milioni nel mese e 1,1 miliardi da inizio anno). Nell'ambito delle soluzioni gestite (1,2 miliardi da inizio anno), da registrare il contributo positivo per 37 milioni dei contenitori finanziari, che continuano a mostrare buona dinamica (471 milioni da inizio anno) per le caratteristiche di personalizzazione e diversificazione particolarmente apprezzate dai nostri clienti. I nuovi flussi sotto consulenza evoluta da inizio anno sono stati, invece, pari a 383 milioni. Le masse hanno raggiunto il totale di 6,8 miliardi al netto della performance dei mercati nel periodo. "Di fronte alle complessità dei mercati abbiamo ridefinito nell'appuntamento strategico di settembre con i nostri bankers le linee guida per i prossimi mesi accompagnate da tutta una serie di iniziative e novità che ci rendono molto fiduciosi su una decisa ulteriore accelerazione nell'ultimo trimestre dell'anno", rileva l'a.d e dg della banca, Gian Maria Mossa.

