Mediolanum: raccolta netta totale a 247 milioni a settembre

(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Mediolanum a settembre ha avuto una raccolta netta totale 247 milioni (da inizio anno 5,62 miliardi) e nel risparmio gestito di 391 milioni (4,23 miliardi da inizio 2022).

"In un contesto tuttora fortemente sfidante Banca Mediolanum si distingue ancora una volta per l'elevata capacità di proporre una consulenza di valore", afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. "Pongo l'attenzione - aggiunge - sui 391 milioni di raccolta in risparmio gestito che evidenziano quanto i nostri clienti, grazie all'incessante lavoro dei Family Banker, comprendano l'importanza di perseguire con costanza e metodo i propri obiettivi di investimento, anche e soprattutto nei momenti di mercato difficili. Con 4,2 miliardi di raccolta gestita nei primi 9 mesi, guardiamo con fiducia all'ultimo trimestre, nel quale ci aspettiamo ancora ottimi risultati".

