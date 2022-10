Nasce Fideuram direct, la casa per gli investimenti digitali

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Nasce Fideuram Direct, la nuova piattaforma digitale destinata ai risparmiatori e ai trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari - in autonomia, o attraverso un approccio guidato - grazie ad un'esperienza pienamente digitale.

La nuova realtà è già operativa e nasce dall'integrazione fra la competenza e la solidità di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, da oltre 50 anni leader nel Wealth Management in Italia e l'esperienza digitale di Iw Bank (integrata lo scorso febbraio in Fideuram-Ispb), che da sempre offre servizi in grado di soddisfare le esigenze d'investimento della clientela e che già oggi conta circa 60 mila clienti e oltre 2,4 miliardi di euro di masse in gestione.

"Con Fideuram Direct puntiamo sul Digital Wealth Management, in linea con la forte spinta verso la digitalizzazione che caratterizza il Piano d'Impresa 2022-2025 di tutto il gruppo Intesa Sanpaolo", afferma Luca Bortolan, responsabile Fideuram Direct. "È un progetto innovativo, destinato agli investitori - aggiunge - che vogliono operare direttamente sui mercati finanziari con una esperienza digitale, in autonomia o con supporto remoto e che consente l'accesso a soluzioni d'investimento d'avanguardia. Il nuovo modo di operare, che si affianca e crea sinergie con il modello vincente e consolidato delle reti di consulenti finanziari e private banker, si arricchirà, nel tempo, grazie alle migliori professionalità di Fideuram Asset Management sgr e di Alpian, startup svizzera con la quale già esiste un modello integrato di sviluppo strategico". (ANSA).