Eurizon:in Croazia si discute dei temi Esg, sono opportunità

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Le soluzioni di investimento più efficaci nel lungo termine, tenendo conto delle sfide globali, a partire da quelle relative al cambiamento climatico, sono state analizzate nel corso della conferenza "Join the Esg revolution", organizzata a Zagabria da Eurizon Asset Management Croatia e dall'Ufficio Croato delle Assicurazioni.

Nel corso dei lavoro, ai quali hanno partecipato numerosi esperti locali ed internazionali del settore - è emerso come, tramite i meccanismi di finanziamento sostenibile, le banche possono essere partner di aziende che consapevolmente, attraverso la loro performance commerciale, ambientale e sociale, e possono guidare un cambiamento, capace di portare sia valore al business, sia risultati migliori per le persone e i Paesi in cui operano.

Fra i temi discussi è emerso in particolare il programma "Net Zero" ed il percorso per raggiungere l'obiettivo globale della carbon neutrality, con approfondimenti sulle potenzialità di finanziamento di questa transizione. Inoltre è stato ricordato che l'Unione Europea ha lanciato la missione "100 città climaticamente neutre e intelligenti entro il 2030", con lo scopo di sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative nei settori della mobilità pulita, così da spingere tutte le città europee a seguirne l'esempio entro il 2050. L'Ue ha ricevuto l'interesse di 377 città ad aderire all'iniziativa e Zagabria, Milano e Roma sono state selezionate per questo progetto.

(ANSA).