Assoreti: in agosto raccolta di 1,6 miliardi

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Nel mese di agosto i dati rilevati da Assoreti (l'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti) indicano una raccolta netta pari a circa 1,6 miliardi.

Il risultato, in flessione sia rispetto al mese precedente sia nel confronto annuale, evidenzia la prevalenza degli investimenti sui prodotti del risparmio gestito. Questi rappresentano infatti l'82,3% della raccolta totale, attestandosi a 1,3 miliardi, valore superiore a quanto osservato nel mese di luglio, nonostante la componente di stagionalità del periodo.

I volumi di raccolta realizzati sugli strumenti finanziari amministrati si attestano a 580 milioni, mentre le movimentazioni su conti correnti e depositi vedono la prevalenza delle uscite per 299 milioni.

Il bilancio da inizio anno raggiunge così i 30,4 miliardi: l'81% della raccolta netta si equidistribuisce sostanzialmente tra prodotti del risparmio gestito (12,2 miliardi) e titoli amministrati (12,5 miliardi). In otto mesi il numero dei clienti cresce di circa 109 mila unità e supera la soglia dei 4,9 milioni.

"I dati di agosto confermano la solidità del sistema delle Reti di consulenza che prosegue, nonostante le dinamiche del momento, verso un processo di crescita graduale e sostenibile", commenta Marco Tofanelli, segretario generale dell'associazione, secondo il quale "i consulenti finanziari delle nostre associate stanno seguendo con attenzione l'evolversi degli scenari sui mercati finanziari, assumendo ancor di più un ruolo di guida nel dare risposte adeguate alle esigenze dei clienti che, riconoscendone il valore, continuano ad aumentare", conclude Tofanelli. (ANSA).