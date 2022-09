Risparmio: Assoreti, a luglio raccolta a quota 4,2 miliardi

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Le reti di consulenza iniziano il secondo semestre dell'anno con una raccolta netta a luglio di 4,2 miliardi di euro, in crescita del 33,2% rispetto al mese precedente (-22,5% anno su anno).

Le dinamiche congiunturali - evidenzia Assoreti - coinvolgono sia i prodotti del risparmio gestito, sui quali confluiscono, nell'insieme, risorse nette pari a 1,2 miliardi di euro, in crescita del 28,5% mese su mese (-65,3% anno su anno), sia il comparto amministrato del portafoglio con volumi di raccolta pari a 3 miliardi di euro, in aumento del 35,2% mese su mese (+55,7% anno su anno) e indirizzati in prevalenza sulla componente finanziaria (1,7 miliardi). Il bilancio da inizio anno è positivo per 28,8 miliardi di euro; quasi l'80% della raccolta netta (22,8 miliardi) è investita tra prodotti finanziari, gestiti e amministrati, e prodotti assicurativi/previdenziali.

"La qualità del servizio di consulenza prestato dalle Reti è garanzia di stabilità nella pianificazione degli investimenti.

Le nostre Associate stanno affrontando questo periodo di incertezza e volatilità con estrema concretezza e competenza, nell'esclusivo interesse dei propri clienti", sottolinea Marco Tofanelli, segretario generale dell'associazione. (ANSA).