Risparmio: Assoreti,raccolta semestre -14,5% a 24,6 miliardi

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Nel primo semestre Assoreti registra una raccolta netta pari a 24,6 miliardi di euro, con una flessione del 14,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il 60,7% della raccolta coinvolge la componente amministrata del portafoglio con 14,9 miliardi (+91,5% anno su anno). I prodotti finanziari del comparto registrano, nel loro insieme, flussi netti più che triplicati (+252% anno su anno) e pari a 10,2 miliardi di euro, mentre la liquidità, positiva per 4,7 miliardi, diminuisce del 3,8% anno su anno.

"I volumi di attività del primo semestre si confermano su livelli particolarmente significativi e solidi. Sempre più italiani decidono di affidarsi alle nostre associate", sottolinea in una nota, il presidente dell'associazione, Paolo Molesini.

Gli investimenti netti sul comparto del risparmio gestito si confermano positivi e pari a 9,7 miliardi di euro, seppure in flessione (-53,9% anno su anno).

Le reti consolidano, comunque, il proprio ruolo di riferimento per l'industria del risparmio gestito; nei primi sei mesi dell'anno, infatti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede canalizzano, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, il 70,6% della raccolta netta realizzata dall'intero sistema degli Oicr aperti. Nella prima metà dell'anno aumenta il numero di clienti seguiti dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ora pari a quasi 4,9 milioni (+2,6% anno su anno). Sono circa 152 mila i nuovi clienti delle reti. (ANSA).