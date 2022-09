Mediolanum: raccolta netta totale a 291 milioni ad agosto

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Mediolanum ad agosto ha avuto una raccolta netta totale 291 milioni (da inizio anno 5,38 miliardi) e nel risparmio gestito di 298 milioni (3,84 miliardi a inziio 2022) "Nonostante le tensioni geopolitiche e finanziarie, proseguite anche nel mese estivo di agosto, il lavoro dei nostri Family Banker ha continuato a produrre ottimi risultati" ha commentato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum "I nostri clienti beneficiano anche questo mese dell'ingresso graduale nel mercato azionario, come dimostrano i 298 milioni di raccolta netta gestita, 3,8 miliardi da inizio anno. La raccolta totale si attesta quindi a 291 milioni, anche per effetto di scadenze fiscali dei clienti italiani che hanno generato pagamenti in uscita dai conti correnti per 300 milioni di euro", ha aggiunto. (ANSA).