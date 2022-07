Da Ambienta il più grande fondo europeo sulla sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Ambienta SGR, asset manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale, annuncia il first and final close del suo quarto fondo di private equity a meno di sei mesi dall'inizio dell'attività di marketing, raggiungendo il suo hard cap, pari a 1,55 miliardi di euro. Fin dall'inizio - si legge in una nota - la raccolta fondi ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, significativamente superiore a quello che Ambienta poteva accogliere e si è chiusa alla data stabilita.

Ambienta IV è il più grande fondo di private equity mai raccolto in Europa focalizzato esclusivamente su società che promuovono un cambiamento ambientale concreto e positivo nei loro rispettivi settori.

La fiducia che gli investitori esistenti e quelli nuovi, provenienti da tutto il mondo, hanno dimostrato nei confronti della nostra practice di Private Equity - e siamo spiacenti di non avere potuto accogliere tutti gli investitori potenziali - conferma la solidità della nostra strategia d'investimento e la qualità del nostro team", ha commentato Nino Tronchetti Provera, fondatore e managing partner di Ambienta. (ANSA).