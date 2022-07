Risparmio: Bain, wealth management al raddoppio nel 2030

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - La domanda di servizi di wealth management è destinata a raddoppiare rispetto al 2021, cosi come i ricavi che supereranno i 500 miliardi di dollari entro il 2030. E' l' analisi di Bain & Company, secondo cui tali servizi hanno il potenziale per offrire agli operatori del settore di raddoppiare la propria capitalizzazione di mercato.

"Questo è un trend che gli operatori oggi devono necessariamente cavalcare, guardando ai nuovi segmenti di clientela. Per cogliere infatti il potenziale del cambiamento, i player dell'industria dovranno parlare ai 250 milioni di nuovi clienti della Generazione Y e Z con un reddito annuo superiore ai 100.000 dollari che emergeranno entro il 2030. Anche in Italia il trend si sta manifestando e ci aspettiamo che i clienti della Generazione Y & Z saranno diversi milioni, rappresentando gli investitori del futuro per il sistema finanziario del Paese", spiega Daniele Funaro, Partner Bain & Company, riferendosi alle generazioni di nativi digitali, vale a dire "clienti più giovani sono più autonomi e vantano una maggiore educazione finanziaria".

Tra il 2021 e il 2030, Bain & Company prevede un incremento pari a 90.000 miliardi di dollari di liquidità a livello globale da parte di tutti gli investitori, con circa metà di questa ricchezza proveniente da individui con un patrimonio compreso tra 100.000 e 1 milione di dollari. L'America e la regione dell'Asia-Pacifico guideranno questa crescita. (ANSA).