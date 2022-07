Mediolanum: da S&P rating BBB con prospettive positive

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - S&P Global Ratings ha assegnato a Banca Mediolanum un rating "BBB/A-2" a lungo e a breve con outlook positivo.

Secondo l'agenzia il gruppo guidato da Massimo Doris "beneficia di un modello di business agile e diversificato con un franchising consolidato nell'interessante settore del wealth management in Italia".

Inoltre "la banca è significativamente meno esposta delle banche commerciali nazionali all'elevato rischio di credito che si riscontra in Italia e vanta una solida esperienza nella gestione efficace dei rischi operativi e reputazionali".

L'outlook positivo riflette la possibilità che S&P alzi il rating in caso di un upgrade dell'Italia o qualora valuti che le banche italiane sono esposte a rischi economici ridotti e che il merito di credito di Banca Mediolanum si è rafforzato.

(ANSA).