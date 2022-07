Azimut: raccolti a giugno 872 milioni, 3,5 mld da gennaio

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Il gruppo Azimut ha realizzato nello scorso mese di giugno una raccolta netta di 872 milioni di euro. Il totale da inizio anno è di 3,5 miliardi, mentre le masse complessive raggiungono quota 82,1 miliardi, di cui 52,1 nel risparmio gestito.

"La forte raccolta netta di giugno - commenta l'amministratore delegato Gabriele Blei - conferma ancora una volta il modello di business solido e diversificato del Gruppo in Italia e all'estero e rafforza il trend positivo registrato dall'inizio dell'anno con una raccolta netta totale di 3.5 miliardi di euro". "In particolare - prosegue - nel segmento dei mercati privati sono stati realizzati nel mese diversi closing di fondi di private credit, venture capital e real asset, che hanno generato una raccolta di quasi 400 milioni di euro".

Risultati che, a suo dire, "riflettono l'attento lavoro dei nostri consulenti finanziari negli ultimi mesi e la crescente fiducia dei clienti nella nostra offerta di prodotti innovativi e in quella dei nostri partner negli Stati Uniti". (ANSA).