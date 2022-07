Algebris: raccolti 200 milioni per la transizione ecologica

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Algebris Investments ha raccolto circa 200 milioni di fondi nel primo round d'investimento per l'Algebris Green Transition Fund da investitori istituzionali, sia in Italia sia nel mondo. Il fondo punta a raccogliere 400 milioni nei prossimi dodici mesi per investire sulla transizione energetica, l'economia circolare, le smart cities e il settore agritech.

L'Algebris Green Transition investirà in aziende con elevato potenziale di crescita, modelli di business resilienti e strategie sostenibili a lungo termine, favorendone la loro espansione, internazionalizzazione e consolidamento sia in Italia sia in altri Paesi europei.

"Nell'attuale contesto politico economico, gli investimenti in asset class alternative, combinati con strategie green, offrono agli investitori eccellenti opportunità di rendimenti e di reale creazione di valore ESG. Il Green Transition Fund di Algebris rappresenta una soluzione unica per trarre vantaggio dalle forze che stanno rimodellando l'economia e allo stesso tempo rappresenta un accesso concreto a investimenti legati a un futuro più sostenibile" ha dichiarato Luca Valerio Camerano, managing director di Algebris. (ANSA).