Risparmio: Assoreti, raccolta maggio -22,5% a 3,9 miliardi

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - A maggio le Reti di consulenza realizzano una raccolta netta pari a 3,9 miliardi di euro. Il flusso di risorse - secondo i dati Assoreti - risulta in crescita del 5,3% rispetto al mese precedente (ma -22,5% anno su anno), registrando un rallentamento degli investimenti netti in prodotti finanziari e assicurativi (1 miliardo) a fronte di una concentrazione di risorse su conti correnti e depositi (2,9 miliardi).

In un clima di incertezza economica e finanziaria, le Reti si confermano, comunque, punto di riferimento sia per i risparmiatori italiani sia per l'industria del risparmio gestito. Il numero di clienti seguiti dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, infatti, aumenta, in un mese, di circa 18 mila unità e raggiunge i 4,867 milioni; il contributo mensile delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 756 milioni di euro e, per il secondo mese consecutivo, si confronta con risultati negativi realizzati dagli altri canali di distribuzione (-1,1 miliardi). Da inizio anno, le Reti canalizzano il 55,2% della raccolta netta realizzata dall'intero sistema fondi.

"La lettura dei dati non può prescindere dal considerare il momento di profonda incertezza tra tensioni geopolitiche, inflazione e prospettive restrittive nelle principali politiche monetarie. Il solido risultato di raccolta - indice di una costante relazione di fiducia con i clienti, ancora in aumento - riflette, nelle sue dinamiche, il complesso equilibrio tra aspettative e rischi, in una continua attività di pianificazione nel tempo degli investimenti", sottolinea Marco Tofanelli, segretario generale dell'Associazione. (ANSA).